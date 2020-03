Florent Peyre sort un medley parfait des chansons Disney... en version coronavirus

La Reine des neiges, Le Roi lion... mais en version Covid-19

Après les ciné-concerts magiques pour revivre les chansons Disney, vous pouvez réécouter vos titres préférés des films d'animation Disney... dans une version coronavirus. Florent Peyre a en effet revisité les plus grands tubes de La Reine des neiges, Le Roi lion, Blanche-Neige, Aladdin, La petite sirène et Le livre de la jungle. Sur son compte Facebook, l'humoriste a donc posté une vidéo où il fait un medley de plusieurs morceaux Disney avec des paroles modifiées, en mode Covid-19. A commencer par Libérée, délivrée de La Reine des neiges, où le comédien remplace Elsa en chantant : "Confiné, enfermé, je ne sortirai plus jamais / Confiné, enfermé, je commence à me faire chier / Je croyais que j'allais kiffer de rien branler / Mais je crois qu'en fait je vais me flinguer".