Vaiana : 7 secrets sur le film Disney

4. L'histoire a failli être (très) différente

Dans Vaiana, l'héroïne décide de partir à l'aventure pour restaurer le coeur de la déesse Te Fiti, volé par Maui. Un film inspirant qui met en avant une jeune femme qui souhaite protéger son peuple et qui n'a pas de prince charmant. Mais l'histoire aurait pu être très différente : à l'origine, le film n'était pas centré sur Vaiana mais sur Maui. Vaiana, elle, devait être à la recherche d'un moyen de sauver le garçon qu'elle aimait. Finalement, les producteurs ont abandonné cette idée, préférant se consacrer sur le parcours de Vaiana.

5. Dwayne Johnson a influencé Maui

En version originale, c'est donc Dwayne Johnson aka The Rock qui double le personnage de Maui. Et l'acteur a beaucoup influencé le design du demi-Dieu : les animateurs se sont inspirés de ses mouvements et de son physique pour créer le personnage. Les producteurs du film voulaient d'ailleurs absolument que l'acteur double Maui et le rôle lui a été proposé directement. Pour la petite anecdote, sachez aussi que Maui est une vraie figure de la culture polynésienne.

6. Comment sont nées les chansons du film ?

Que serait un film Disney sans ses chansons ? Pour Vaiana, le célèbre studio a fait appel à une star que vous connaissez peut-être : Lin-Manuel Miranda. Le compositeur et acteur vu dans Le Retour de Mary Poppins a composé les titres du film et a été recruté un an avant d'exploser grâce à la comédie musicale Hamilton, disponible sur Disney+. Afin d'écrire les titres, il s'est rendu en Nouvelle-Zélande pour assister à un festival de musique. Il a fallu en tout plus de deux ans et demi pour composer les chansons du film. Lin-Manuel Miranda chante même dans l'une des chansons, L'Explorateur (We Know the Way en VO). Disney a fait de nouveau appel à lui pour composer de nouveaux titres pour le remake de La Petite Sirène.