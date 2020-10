Coco : 6 clins d'oeil cachés aux films Pixar que vous n'aviez peut-être pas remarqués

On l'avait déjà remarqué, Pixar et Disney adorent cacher des détails et références à d'autres longs-métrages dans leurs films. On a par exemple pu voir Raiponce dans La Reine des Neiges ou bien le tapis d'Aladdin dans Vaiana. Coco n'échappe pas à la règle ! Voici les clins d'oeil que seuls les plus attentifs auront remarqué.

1. Des personnages de Toy Story en piñata

Au tout début du film, Miguel se promène dans un marché où se cachent plusieurs personnages connus des fans de Pixar. Parmi eux ? Woody, Buzz et un petit Alien de Toy Story. On peut les voir en piñatas sur le stand d'un vendeur.