Cette série animée est l'une des plus barrées osée par Disney : si vous avez moins de 16 ans, passez vraiment votre chemin

Impossible de penser séries animées pour adultes sans penser à Rick et Morty, BoJack Horseman ou encore Inside Job, même si cette dernière a été annulée par (mauvaise) surprise par Netflix. Maintenant, il faudra peut-être ajouter Koala Man à cette liste. La série disponible sur Disney+ depuis le 9 janvier est pleine de références sexuelles, violentes ou liées à la drogue et l'alcool. Elle n'est donc pas pour tout le monde.

Un super-héros en carton

La série tourne autours de Kévin, un père de famille australien qui est aussi un "super-héros". Son seul super-pouvoir ? Une passion pour faire respecter les règles et un dégoût pour les criminels. Il est bien décidé à éradiquer le crime dans la ville de Dapto.

Il est prêt à tout pour cela, et entraîne en général sa famille, qui n'en est pas forcément ravie. La série reprend les codes complètements barrés de Rick et Morty, l'une des séries les plus piratées. Les personnages utilisent souvent un humour noir, qui n'est pas pour tout le monde. Elle est d'ailleurs déconseillée aux moins de 16 ans et n'apparaitra pas sur les comptes Disney+ bloqués sous contrôle parental.

>>Rick et Morty débarque bientôt... en animé <<

Un casting de stars

La version originale s'offre des gros noms pour le doublage, de quoi rendre la série encore plus intéressante. Michael Cusack, qui est le créateur de la série, joue aussi le rôle du personnage principal. Mais on y retrouve aussi Hugh Jackman (X-Men), Miranda Otta (The Lord of the Rings) ou encore Sarah Snook (Succession).

Ces voix ont été beaucoup appréciées par les spectateurs qui semblent beaucoup bien accrocher à la série. Koala Man contient seulement huit épisodes pour l'instant, mais les fans espèrent bien qu'elle sera renouvelée pour en apprendre plus sur Kévin, le super-héros australien.