My Hero Academia, Rick et Morty... le top 10 des séries les plus piratées durant le confinement

Pendant le confinement, certains en ont profité pour faire du sport à domicile en suivant des vidéos sur YouTube, d'autres se sont mis à la cuisine et il y en a même qui ont profité des réseaux sociaux pour se plaindre du manque de masques pour finalement ne pas en porter une fois cet accessoire mis à la disposition de tous. Mais surtout, l'activité principale des gens coincés chez eux a été de rattraper un maximum de séries et de films.

Les séries les plus piratées durant le confinement

Toutefois, si Netflix, Prime Video et Disney+ - lancée pendant cette période, ont chacune profité de cette situation inhabituelle pour gagner de nombreux abonnés en s'invitant dans leur nouveau temps libre, il ne faut pas croire que la crise sanitaire a changé les habitudes de tout le monde. Au contraire, le téléchargement illégal a une nouvelle fois cartonné.

Ainsi, au cours de ces 60 derniers jours, Parrot Analytics s'est amusé à analyser les séries qui ont été les plus piratées dans le monde. Au programme ? Beaucoup de surprises. Ainsi, on y retrouve notamment Game of Thrones qui a pourtant pris fin il y a tout pile un an (en même temps, confinement = occasion parfaite de s'organiser des marathons de séries cultes), mais également, et c'est encore plus inattendu : Bob l'Eponge. Doit-on y voir là le signe de la fatigue des parents qui ne savaient plus comment occuper leurs enfants ou la preuve que les adultes ont eu besoin de se replonger en enfance afin d'oublier la gravité de cette crise ?

Le mystère reste entier mais une chose est sûre, les internautes ont plutôt bon goût. Entre un anime culte, une série d'animation déjantée signée DC ou encore une fiction dans les étoiles, il y a de belles choses dans ce classement. On notera d'ailleurs la forte présence de séries super-héroïques. L'être humain aurait-il besoin d'un sauveur pour affronter ce nouveau monde ?

Un top 10 axé super-héros

1) Game of Thrones (HBO)

2) Rick et Morty (Adult Swim)

3) My Hero Academia (ADN)

4) The Walking Dead (AMC)

5) Bob l'Eponge (Nickelodeon)

6) The 100 (CW)

7) The Mandalorian (Disney+)

8) The Flash (CW)

9) Agents of Shield (ABC)

10) Harley Quinn (DC Universe)