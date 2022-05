Rick et Morty débarque bientôt... en anime !

Lancée en 2013, la série d'animation Rick et Morty est rapidement devenue un succès dans le monde entier. La preuve, en 20118, Adult Swim a commandé 70 épisodes d'un coup pour un nombre de saisons non spécifié. La saison 5, composée de 10 épisodes, a été diffusée à l'été 2021 et on attend donc la saison 6. Mais les deux personnages ne vont pas continuer à vivre uniquement grâce à cette série.

Rick et Morty : L'Anime en approche

Ce mercredi 18 mai 2022, Adult Swim a annoncé une grande nouvelle pour tous les fans de la série : la commande de Rick et Morty : L'Anime, une sorte de spin-off. 10 épisodes sont déjà commandés pour ce nouveau projet dont la date de sortie n'est pas connue. On sait cependant que l'anime Rick et Morty sera réalisé par Takashi Sano. Ce dernier travaillé sur deux des quatre courts-métrages anime consacrés à Rick et Morty : il a écrit et réalisé Rick and Morty vs. Genocider, sorti en 2020, et Summer Meets God (Rick Meets Evil), dévoilé en 2021.