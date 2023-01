"Allez bien vous faire f*utre" : Netflix annule encore une série culte pourtant renouvelée ! Ulcérés, les fans menacent d'un boycott

Heureusement que Netflix a officiellement renouvelé Mercredi pour une saison 2 - quand des rumeurs insistantes laissaient craindre le pire, car la plateforme de streaming est en train de se mettre ses abonnés à dos. En cause ? Les choix des dirigeants commencent à faire polémique, jugés irrespectueux envers les créateurs mais également les fans avec des annulations à la chaîne.

En l'espace de quelques jours, Warrior Nun s'est ainsi vue privée d'une saison 3, là où 1899 n'obtiendra pas de saison 2, alors même que les derniers épisodes de ces deux séries se terminaient sur des cliffhangers insoutenables, prouvant que les histoires étaient pourtant loin d'être terminées. Une situation désormais classique pour le site de streaming qui a également annulé ces derniers mois Destin - la saga Winx après sa saison 2, Drôle au terme de sa saison 1, tout comme First Kill malgré une fan-base active, et qui ne semble malheureusement pas près de prendre fin.

Netflix annule (encore) une série

C'est sur ses réseaux sociaux que Shion Takeuchi - créateur de la série d'animation Inside Job, a dévoilé la triste nouvelle : après avoir vu Netflix renouveler la fiction pour une saison 2, cette suite - qui était déjà en préparation, a finalement été annulée.

"Ca me brise le coeur de vous confirmer que Netflix a décidé d'annuler la saison 2 d'Inside Job. Au fil des années, ces personnages sont devenus de véritables personnes pour moi et ça me dévaste de ne plus être en mesure de pouvoir les voir grandir, a-t-il déclaré. Reagan et Brett méritaient d'avoir leur fin et de réussir à trouver le bonheur. J'aurais adoré pouvoir partager ce que nous avions dans les cartons avec vous."

Les fans prêts à boycotter la plateforme

Un cri du coeur touchant qui rappelle l'injustice de la situation, qui n'a pas tardé à provoquer une nouvelle vague de colère du côté des internautes. Lassés de s'investir autant dans des programmes que la plateforme ne respectent pas, les abonnés n'hésitent plus à critiquer les méthodes des dirigeants et déplorent le manque de cohérence qui se cache derrière cette stratégie apparente.

"Je commence à avoir une haine grandissante envers Netflix, ils annulent "I'm not okay with this", "First Kill" et plein d'autres séries mais aussi INSIDE JOB ? Mais p*tain Netflix, allez bien vous faire f*utre, vraiment, tout ça pour continuer des séries de m*rde que personne regarde", peut-on lire sur Twitter aujourd'hui, tout comme "Netflix va falloir qu'on parle sérieusement. Parce que 15 balles par mois pour des séries réchauffées avec un peu de woke à l'intérieur ça va un temps mais si tu supprimes des trucs certes moins populaires mais vraiment géniaux ça va pas le faire longtemps". Mais ce n'est pas tout, on y retrouve également "C'est moi ou votre direction a décidé de cancel l'intégralité des séries qualitatives de votre plateforme ? Après Final Space [ndlr : ce n'est pas une série de Netflix], Inside Job ? En fait vous en avez rien à foutre de faire de la qualité sur vos plateforme maintenant" ou encore "Ma seule réaction c'est un long soupir. L'animation se fait absolument détruire par les services de streaming".

Et quand on voit le nombre de personnes qui commencent à se plaindre de l'offre de la plateforme et à menacer de partir, on ne serait pas surpris d'assister à un nouveau ralentissement de la progression de Netflix dans le monde avec une chute critique des abonnements.