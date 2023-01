Warrior Nun finalement sauvée pour une saison 3 ? La série passe une grosse étape grâce aux fans

Les meilleures séries de Netflix ne sont pas forcément celles dont on parle le plus, ni même celles qui squattent le top 10 des programmes les plus vus pendant des semaines. La plateforme cache aussi de vraies pépites injustement méconnues. C'est par exemple le cas de Warrior Nun. Après sa saison 1 lancée en juillet 2020, la série mêlant fantastique et action a fait son retour pour sa saison 2 en novembre dernier. Sauf que la plateforme n'a quasiment pas fait la promo de la série pour son grand retour, malgré les notes très positives de la presse et les réactions du public.

Le triste résultat est donc tombé quelques semaines plus tard : Warrior Nun a été annulée après deux saisons. Mais les fans et toute l'équipe ne comptent pas du tout se laisser faire. Dès l'annonce de l'annulation par le créateur et showrunner Simon Barry, des internautes ont lancé une pétition pour trouver une nouvelle maison à la série, sur une plateforme concurrente. Un souhait pas forcément si impossible à réaliser.

Un premier signe positif pour le retour de Warrior Nun

Depuis déjà plus de trois semaines de mobilisation, les fans de Warrior Nun peuvent être fiers d'eux ! En ce début de semaine, ils ont eu la preuve que pas mal de personnes voulaient encore et toujours une suite pour la série. Et pour cause, comme l'a souligné le créateur Simon Barry, la pétition pour demander une saison 3 de Warrior Nun a déjà récolté plus de 100 000 signatures (et même déjà plus de 101 000 signatures à l'heure où nous écrivons ces lignes).

Une première belle étape franchie, et un signe positif pour la suite. "Vous êtes tous géniaux ! Le combat continue" a posté le créateur du show sur Twitter, avec le hashtag #SaveWarriorNun qui continue à être partagé en masse sur le réseau social.