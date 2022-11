"Toute ma vie j'ai attendu une série comme ça" : ce show Netflix qu'on avait totalement oublié est de retour, et les internautes sont en folie

On avait totalement zappé cette série Netflix qui était pourtant géniale ! Et il se trouve que cette série oubliée est de retour avec une saison 2. Il s'agit de Warrior Nun, dont les nouveaux épisodes sont dispo depuis le 10 novembre dernier sur la plateforme de streaming. Et elle est déjà dans le top 10 Netflix, malgré une grosse attente (deux ans d'absence) et zéro promo.

Pour rappel, la saison 1 de Warrior Nun était sortie en 2020. C'est l'adaptation d'une série de comic books publiée entre 1994 et 2005. Le pitch : Ava (Alba Baptista) se réveille à la morgue... vivante. Elle a un Halo, un artéfact, implanté dans le dos et se retrouve membre d'un ordre ancien dont la mission est de combattre les démons.

La série avait été renouvelée en août 2020 par Netflix, mais à cause de la pandémie de Covid, il a fallu attendre deux ans avant de pouvoir mater les épisodes inédits de la suite.

"J'ai tellement aucun souvenir de la saison 1"... Les twittos ne se souviennent pas de tout après autant d'absence

La saison 2 de Warrior Nun fait partie des nouveautés Netflix, et clairement, vu que ça fait un moment que la saison 1 était sortie, les fans ne se rappellent plus de tout. Ils ne se souviennent plus très bien des épisodes de la saison 1 et auraient bien aimé avoir un récap avant la saison 2, comme ils l'ont fait savoir sur Twitter : "Demain la saison 2 après plus de 2 ans d'attente !!! Enfin !!!", "J'ai tellement aucun souvenir de la saison 1 de #WarriorNun, que je vais me la refaire avant de regarder la saison 2 parce que je pense que même le résumé ce sera pas assez mdr", "J'attaque la saison 2 de Warrior Nun (...) et je me rends compte que j'ai oublié une bonne partie de la première saison, que je sais vaguement qui est qui, et alors les prénoms c'est l'hallali ! J'aurais pas dit non à un Previously On".