Nouveautés Netflix : la suite du plus gros carton français débarque, et ça va tout casser

Le secret de la famille Greco : On dirait la famille parfaite mais les Greco cachent en fait un lourd secret : ils enlèvent des riches contre des rançons pour préserver leur niveau de vie. Une série mexicaine inspirée de faits réels.

Déjà dispo.

The Crown saison 5 : L'attente est terminée. Deux ans après la saison 4, la série qui raconte la vie de la reine Elizabeth II est de retour, n'en déplaise aux critiques. Cette saison 5, qui présente un tout nouveau casting, a pour coeur les tensions entre le Prince Charles et Diana.

Dipo mercredi 9 novembre.

Warrior Nun saison 2 : On avait presque oublié l'existence de cette série ! Revenue d'entre les morts et dotée de pouvoirs, Ava va continuer son sombre combat dans la saison 2 de Warrior Nun. Ces nouveaux épisodes devraient d'ailleurs être centrés sur l'action et on ne va pas s'en plaindre !

Dispo jeudi 10 novembre.

Les nouveautés films Netflix du 4 au 10 novembre 2022

Enola Holmes 2 : Millie Bobby Brown est de retour pour une nouvelle aventure 100% trépidante. Enola a monté sa propre agence mais galère à trouver des clients, jusqu'au jour où une jeune fille demande son aide pour retrouver sa soeur disparue. Cette enquête périlleuse s'avère être liée à une affaire de son frère, Sherlock (toujours joué par Henry Cavill).

Déjà dispo.