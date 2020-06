Balle Perdue : la réponse made in France de Netflix à Fast and Furious

Balle Perdue t'a demandé beaucoup de préparation physique ?

Oui. Même si j'ai quand même ce passif martial et que je fais un film sur deux qui me demande un vrai investissement physique que cela soit en prise de masse ou en combat. Pour Balle Perdue, mes lacunes étaient plus d'un point de vue mécanique et pilotage. Aller vite il n'y avait pas de problème, mais freiner au bon moment, il pouvait y avoir un peu de retard.. C'est ce que l'on a dû caler pour que je sois au volant au maximum de la faisabilité. Avec Guillaume, c'était notre mot d'ordre et notre leitmotiv de l'écriture. Si on peut se passer de doublure et d'effet numérique on le fait et cela se ressent dans le film.

Tout le monde ne le sait pas mais tu as commencé en tant que cascadeur sur des tournages, c'est ça ?

C'est un peu la légende urbaine. J'ai fait quelques cachets de cascadeur à l'époque. J'ai eu la chance de rencontrer des références comme Alain Figlraz qui m'ont fait travailler. Ou Olivier Schneider dans Taken. Mais j'ai dû faire au total 10 cachets de cascadeur. Et encore, je ne me considère pas cascadeur. Je respecte tellement ce métier et l'investissement qu'il demande. Il faut une sacrée implication pour s'en pendre quand même plein la tronche comme ça. Je me considère plus comme un comédien physique. Tout le monde n'est pas capable de faire ce qu'eux font.