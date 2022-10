The Crown : face aux critiques, Netflix apporte un changement à la série, les internautes n'attendaient que ça !

Dans quelques semaines, The Crown est de retour sur nos écrans. En plus d'un nouveau changement d'acteurs avec l'arrivée d'Imelda Staunton qui remplace Olivia Colman dans le rôle de la reine Elizabeth II, la saison 5 de la série de Netflix va se concentrer sur une partie sensible de l'histoire de la souveraine : la guerre médiatique et le divorce de Lady Di et de celui qui était à l'époque le Prince Charles, joués à l'écran par Elizabeth Debicki et Dominic West.

Mais depuis quelques jours, The Crown se retrouve bien malgré elle au coeur d'une polémique qui prend de l'ampleur. Certains internautes reprochent à la série de vouloir donner une image négative de Charles III, alors qu'il vient tout juste de devenir roi suite au décès de sa mère. Et il n'y a pas que sur Twitter que ça fait parler.

Polémique pour The Crown, Judi Dench s'en mêle

Depuis des années déjà, le sujet revient sur la table mais aujourd'hui plus que jamais, le mécontentement gronde. En 2020 déjà, certaines personnalités dont le ministre de la culture britannique militaient au sujet de The Crown et demandaient que Netflix précise que la série est une oeuvre de fiction, demandes à laquelle la plateforme n'a pas répondu. Mais cette semaine, un soutien de taille s'est ajouté à la bataille : Judi Dench. Dans une lettre ouverte publiée par The Times, l'actrice dénonçait le choix de la série de "flouter les lignes entre les faits historiques et le sensationnalisme grossier".

"Bien que beaucoup savent que The Crown est un récit brillant mais fictionnel des événements, je crains que de nombreux téléspectateurs, surtout à l'étranger, ne croient que cette version de l'histoire est totalement vraie. Cela est à la fois cruellement injuste pour les personnes touchées et pour l'institution qu'elles représentent" écrivait la star, demandant à la plateforme de préciser que The Crown est une oeuvre de fiction avant les épisodes.

Netflix réagit et apporte un changement

Alors qu'elle vient de dévoiler la bande-annonce de la saison 5 de The Crown ce jeudi 20 octobre 2022, Netflix semble avoir écouté les demandes des internautes et de Judi Dench. Comme le rapportent plusieurs médias américains, la plateforme a apporté une modification aux descriptions de la série sur Youtube. On peut maintenant lire que The Crown est "inspirée par de faits réels". "Cette série fictionnalise l'histoire de la reine Élisabeth II et les épisodes politiques et privés qui ont marqué son règne" peut-on lire sous le trailer posté par Netflix France.

Une première étape vers un disclaimer plus présent dans la saison 5 ? Pas impossible puisque la série n'a pas fini de faire parler. Afin de calmer tout le monde, l'équipe de The Crown a déjà assuré qu'elle ne montrera pas dans le show l'accident de voiture qui a causé la mort de Diana. Pas sûr cependant que cette promesse calme les plus sceptiques.

La saison 5 de The Crown sera disponible le 9 novembre prochain sur Netflix.