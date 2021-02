The Crown : le Prince Harry révèle ce qu'il pense vraiment de la série Netflix

Le Prince Harry approuve The Crown

Si jamais vous vous posiez la question : oui, la famille royale britannique regarde The Crown, la célèbre série de Netflix. Et contrairement à ce que l'on aurait pu penser tant les épisodes ne sont pas tendres avec les personnages, en particulier envers son père, le Prince Harry n'est pas dérangé par ce qu'elle raconte.

Invité de James Corden dans son Late Late Show, le mari de Meghan Markle a dans un premier temps rappelé, "Bien évidemment, tout n'est pas vrai dedans", avant de préciser, "Ils ne prétendent pas être dans l'information, c'est de la fiction qui est vaguement adaptée d'une histoire vraie". De fait, il n'a pas de raison de la voir d'un mauvais oeil.

Une fiction qui a ses bons côtés

Il l'a par ailleurs confié, il voit même un point positif à cette série, "Je suis plus à l'aise avec The Crown que je peux l'être en voyant les histoires écrites dans la presse au sujet de ma famille, ma femme ou moi". La raison ? Malgré son côté fictionnel, The Crown saurait mettre l'accent sur certaines choses compliquées vécues en coulisses dont le grand public n'aurait pas toujours conscience, "Ca vous donne une idée assez brut de ce qu'est le style de vie [qui leur est imposé], de la pression que l'on a à mettre nos devoirs et nos services au-dessus de tout, de ce que cela peut engendrer..."

Au final, la seule chose qui dérange réellement le Prince Harry avec The Crown, c'est la façon dont la presse ou une partie du public peut se servir de la série pour imaginer des choses et réécrire l'histoire, "C'est de la fiction, mais c'est souvent pris/annoncé comme des faits. Et j'ai un vrai problème avec ça". Difficile de lui donner tort quand on voit le comportement de certains fans en ligne, qui n'hésitent pas à harceler Camilla Shand sur les réseaux sociaux depuis la diffusion de la saison 4.

Pour la petite anecdote, le Prince Harry aimerait bien voir l'acteur Damian Lewis (Homeland), pourtant de 20 ans son ainé, l'incarner dans la série.