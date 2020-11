The Crown saison 4 : le Prince Charles est-il le méchant de la série ? Son interprète répond

La saison 4 de The Crown vient de débuter sur Netflix et il n'a pas fallu attendre longtemps avant que les fans se mettent tous d'accord sur deux points. Le premier : Diana Spencer - jouée ici par Emma Corrin, est absolument géniale, touchante et passionnante à suivre. Le second : le Prince Charles - incarné par Josh O'Connor, n'est pas vraiment une bonne personne et ne mérite pas les sacrifices consenties par Diana.

Le Prince Charles, un méchant ?

Aussi, alors que les agissements de Charles agissent directement sur le malheur ressenti par Diana, il est facile de décrire le fils de la Reine comme le grand méchant de la série. Mais est-ce vraiment le cas ? C'est la question qui a justement été posée à Josh O'Connor par EW.

"Mon métier est finalement de résister à ce genre de considération" a-t-il ainsi confié, visiblement peu enclin à se mouiller. Toutefois, le comédien a par la suite ajouté un commentaire intéressant, "Mon père était un enseignant d'anglais et j'ai grandi en apprenant Shakespeare à travers lui. Et l'une des choses qu'il avait pour habitude de dire au sujet de tous les méchants décrits par Shakespeare, c'était qu'ils ne s'imaginent pas être des vilains. Ils croient que ce qu'ils font, ce qu'ils bâtissent, est pour le bien commun et ça a du sens pour eux".

Une histoire qui les dépasse

De fait, tout ne serait qu'une question de perspective. Et si beaucoup de personnes estiment que le Prince Charles n'est pas une bonne personne et qu'il agit souvent mal, Josh O'Connor assure en tout cas n'avoir jamais eu cette idée en tête au moment de l'incarner, "Comme c'était le cas pour les vilains de Shakespeare, je ne voulais pas jouer le personnage de Charles comme un méchant. Et je ne pense pas qu'il le soit. Je pense que c'est quelqu'un qui est terriblement perdu, comme on peut le voir dans la saison 3. C'est la même personne qu'en saison 3."

Selon le comédien, malgré les apparences, Charles n'est pas plus responsable que Diana. Ils sont au contraire tous les deux victimes d'une histoire qui les dépasse, "Il a besoin de quelque chose de la part de Diana qu'elle ne peut pas lui offrir, de la même façon qu'elle a besoin de quelque chose de sa part qu'il ne peut pas lui donner. C'est juste une réelle tragédie."