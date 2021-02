Meghan Markle enceinte de son 2e enfant avec le Prince Harry

La famille royale d'Angleterre s'agrandit ! Assez discrets depuis qu'ils ont décidé de quitter leurs fonctions et de déménager aux Etats-Unis, le Prince Harry et Meghan Markle vivent une vie presque tranquille avec leur fils, Archie, qui fêtera ses 2 ans en mai. En novembre dernier dans une émouvant lettre, la Duchesse de Sussex dévoilait avoir fait une fausse couche en juillet 2020 et avait encouragé les femmes à se montrer solidaires entre elles face à cette épreuve douloureuse. Après ce drame, le couple vient d'annoncer une nouvelle qui redonne le sourire à tous leurs fans.

Meghan Markle est enceinte de son 2e enfant

C'est à l'occasion de la Saint-Valentin, ce dimanche 14 février 2021, que le couple a dévoilé la naissance à venir de leur deuxième enfant. "Nous pouvons confirmer qu'Archie va être grand frère. Le Duc et la Duchesse de Sussex sont fous de joie d'attendre leur deuxième enfant" a fait savoir un porte parole à la presse. Une annonce accompagnée d'une nouvelle photo so romantique du couple en noir et blanc prise par le photographe Misan Harriman, ami proche des deux amoureux.