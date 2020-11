The Crown : les fans de Diana trollent et harcèlent le Prince Charles et Camilla sur Instagram

Une histoire réécrite

Là où les fans de The Crown adorent la saison 4 de la série, récemment mise en ligne sur Netflix, la famille Royale en Angleterre est de son côté très loin de l'apprécier. Et pour cause, avec l'introduction de Diana Spencer au sein de cette histoire, l'image du Prince Charles en a pris un sacré coup au point de le faire passer pour le grand méchant.

Il faut dire que les scénaristes n'y sont pas allés de main morte et n'ont pas hésité, afin d'apporter un peu plus de drame et de tensions à l'écran, à réécrire l'histoire. Ainsi, là où le Princes Charles et Camilla Parker Bowles ne se seraient en réalité plus côtoyés pendant de longues années suite au mariage princier organisé en 1981, les créateurs de The Crown ont préféré mettre en scène une infidélité permanente du père de William et Henry.

Les historiens en colère

Une réécriture qui peut faire sens si on garde en tête qu'il s'agit d'une série et non d'un documentaire, mais qui énerve néanmoins de nombreux spécialistes de la famille Royale. Interrogée par le Daily Mail, la biographe Sally Bedell Smith a notamment déclaré, "Je suis vraiment très triste de constater que de nombreuses personnes prennent The Crown comme source de vérité et croient absolument tout ce qu'ils voient, notamment concernant Charles et Camilla".

Puis, la biographe l'a ensuite précisé, "L'idée mise en scène dans la série comme quoi Charles serait entré dans ce mariage d'une façon cynique avec pour ambition de continuer sa relation avec Camilla et de mettre sa nouvelle femme de côté est incroyablement malhonnête et dommageable. Ce n'est tout simplement pas vrai".

Même son de cloche de la part de Col Stewart, un ancien commandant de bataillon dans le régiment Cheshire, qui a révélé, "Ce n'est pas le Prince Charles que j'ai connu. S'il vous plait, vraiment, n'allez pas imaginer qu'il s'agit d'une version réelle de l'héritier au trône", tandis que Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, a confié, "The Crown n'est portée que par un côté de l'histoire, qui est celui de Diana. Ce qui est triste, c'est que les personnes qui vont regarder la série vont prendre ça pour la vérité pure, ce qui n'est pas du tout le cas".

Harcèlement massif contre Camilla

Un problème sans importance, ni conséquences ? Au contraire. Si la famille Royale et les spécialistes du pays sont à ce point mécontents, c'est justement parce qu'une partie du public s'attache un petit peu trop au côté fiction de The Crown. Aussi, plutôt que de prendre du recul sur cette histoire et se renseigner sur les possibles réécritures apportées, de nombreux fans ont désormais pour objectif de venger Diana pour tout ce qu'elle a pu subir à l'époque.

On peut le découvrir sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui jouent aux trolls et participent à une campagne de harcèlement en ligne à l'encontre du Prince Charles, mais surtout de Camilla. Il suffit de faire un tour sur son compte Instagram pour y découvrir de nombreux commentaires désobligeants ou des marques de soutien déplacés envers Diana comme "Camilla, le monde entier te déteste. Vive la Princesse Diana pour toujours", "Honte sur toi, Camilla" ou encore "Il n'y a que la Princesse Diana qui compte".

A ce jour, la duchesse de Cornouailles n'a pas officiellement réagi à ces comportements, mais quand on sait qu'une saison 5 de The Crown est déjà en préparation, on se doute que certains Community Manager vont avoir du boulot dans les mois à venir.