Mort d'Elizabeth II : la reine historique est décédée à 96 ans

Sur Twitter, Emmanuel Macron lui a rendu hommage en écrivant : "Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l'unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d'une amie de la France, une reine de coeur qui a marqué à jamais son pays et son siècle".

Une Reine entrée dans l'Histoire

Elizabeth II aura donc été Reine durant 70 ans, un record absolu au Royaume Uni. Née le 21 avril 1926 à Londres, elle n'était à l'origine pas destinée à être reine. Troisième dans l'ordre de succession, c'est suite à l'abdication de son oncle, Edouard VIII, et au décès de son père, George VI, qu'elle devient Reine d'Angleterre. Elle accède au trône le 6 février 1952 à 25 ans et est couronnée le 2 juin 1953.

Au fil des années, elle a traversé de nombreuses épreuves tant politiques, économiques que plus personnelles comme par exemple la mort de Diana Spencer à la fin des années 90. En 2015, Elizabeth II est devenu le souverain britannique ayant régné le plus longtemps, dépassant son arrière-arrière-grand-mère la Reine Victoria. Un an plus tard, elle devient la souveraine régnant depuis le plus longtemps au monde. En juin 2022, elle a fêté son jubilé de platine, célébrant ses 70 ans de règne, et avait fait plusieurs apparitions publiques à cette occasion.

Le 8 septembre 2022, un communiqué publié par Buckingham Palace annonçait que la Reine était sous surveillance médicale dans sa surveillance de Balmoral en Ecosse, alors que les médecins étaient "inquiets pour sa santé". De nombreux membres de la famille royale dont le Prince Charles, sa femme Camilla ou encore le Prince William s'étaient rendus à son chevet.

Suite à son décès, c'est son fils aîné, le Prince Charles, 70 ans, qui va lui succéder sur le trône. En février 2022, la Reine Elizabeth II avait annoncé que son épouse, Camilla Parker-Bowles, deviendrait reine consort lors son couronnement. Le Prince William est donc désormais premier dans l'ordre de succession, suivi de son fils, le Prince George, et de ses autres enfants Charlotte (4ème) et Louis (5ème).