Netflix : cette série que vous aviez complètement oubliée revient pour une saison 2 et on a les premières images

A l'été 2020, Netflix lançait sa série fantastique Warrior Nun avec Alba Baptista, adaptée du comics Warrior Nun Areala. Inspirée en partie de faits réels, elle raconte comment une jeune femme de 19 ans se réveille à la morgue après être morte et découvre qu'elle fait partie d'un ordre de bonnes soeurs qui combattent les démons. Une suite a été commandée en août 2020 et depuis, plus rien. Mais le projet est bien toujours sur les rails.

La saison 2 de Warrior Nun se dévoile dans un teaser

Après des mois et des mois d'attente, la saison 2 de Warrior Nun se dévoile enfin. Lors de la Geeked Week, Netflix a publié une première vidéo qui tease la suite des aventures d'Ava. Souvenez-vous, la saison 1 se terminait sur un cliffhanger et nous laissait en pleine bataille. Bonne nouvelle si vous avez tout oublié (comme nous !), le teaser de la suite (à voir dans notre diaporama) nous offre un petit récap bien utile et nous dévoile quelques infos sur les futurs épisodes. Nouveaux pouvoirs, nouveaux combats, Ava et ses amies n'ont pas fini d'en baver !

La date de sortie très approximative

Pour découvrir la saison 2 de Warrior Nun, il va encore falloir patienter. Aucune date de sortie n'est fixée mais le teaser dévoile que les futurs épisodes seront disponibles "cet hiver" sur Netflix. Oui, c'est dans longtemps, mais au moins, ça nous permettra de pouvoir revoir la saison 1 !

Lors de la Geeked Week qui vient tout juste de débuter, Netflix a aussi dévoilé les premières images de la saison 2 de Destin : la saga Winx et annoncé le renouvellement de All of Us Are Dead pour une saison 2.