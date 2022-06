Destin : la saga Winx saison 2 : Flora débarque enfin, les premières images dévoilées

Les premières images de la saison 2 de Destin : La saga Winx, avec l'arrivée de Flora

Destin : La saga Winx (Fate : The Winx Saga en VO), c'est le remake en live-action de Winx Club. La saison 1 qui est dispo sur Netflix suivait les fées Bloom (Abigail Cowen), Stella (Hannah van der Westhuysen), Musa (Elisha Applebaum), Aisha (Precious Mustapha), Terra (Eliot Salt) mais aussi Beatrix (Sadie Soverall). Sauf que les fans étaient vénères des absences de Flora et Tecna dans les épisodes. Mais le showrunner avait teasé l'arrivée de Flora dans la saison 2.

Et il se trouve que Netflix a dévoilé les premières images de la saison 2 de Destin : La saga Winx sur YouTube et sur les réseaux. La plateforme de streaming a en effet montré une vidéo de la suite, qui montre Terra... et Flora ! Eh oui, on découvre enfin à quoi ressemble Flora dans la version en live-action. Dans le teaser, Flora fait une surprise à sa cousine Terra en débarquant en pleine forêt. On se dit donc qu'elle va intégrer l'école Alfea !

Flora est incarnée par Paulina Chávez, que vous avez déjà pu voir sur Netflix

Pour rappel, Flora est la fée des fleurs, elle vient de la planète Lymphéa. C'est l'experte des plantes et des potions. Côté coeur, Flora sort avec Helia dans la série animée Winx Club. Reste à savoir si elle aura un love interest dans la saison 2 du remake en live-action.