Destin, la saga Winx saison 2 : l'arrivée de Flora confirmée et l'actrice dévoilée !

Trois semaines seulement après la mise en ligne de la saison 1 de Destin, la saga Winx, Netflix a renouvelé la série pour une saison 2 ! Au moment de la grande annonce, le showrunner Brian Young a teasé l'arrivée de Flora, très attendue par les fans du dessin animé Winx : "Je suis impatient que vous en appreniez plus sur Aisha, Stella, Terra et Musa. Et puis, vous ne savez pas ce qui peut arriver à Alfea par la suite..." Maintenant, on le sait grâce à une vidéo des coulisses du tournage en Irlande de la suite de Destin, la saga Winx.

Trois nouveaux acteurs dans la saison 2 de Destin, la saga Winx !

Une vidéo dans laquelle on découvert que... Flora sera bel et bien au casting aux côtés de Bloom (Abigail Cowen), Elio Salt (Terra), Hannah van der Westhuysen (Stella), Precious Mustapha (Aisha) et Elisha Applebaum (Musa) ! La cousine de Terra est jouée par Paulina Chavez, une jeune actrice vue dans L'univers infini d'Ashley Garcia ou encore dans l'émission Netflix, Intercomédies : un événement sportif. La nouvelle de la bande semble déjà très bien intégrée : "Je suis enthousiaste", confie-t-elle dans la séquence coulisses.

Paulina Chavez n'est pas la seule à rejoindre l'aventure Destin, la saga Winx : Brandon Grace et Éanna Hardwicke (Vivarium, Normal People) intègrent la saison 2 dans les rôles de Grey et Sebastian. Aucune info sur leurs personnages n'a été dévoilée pour le moment. Seront-ils les love interest de certaines des fées ? Affaire à suivre. En tout cas, Destin, la saga Winx saison 2 sera l'occasion parfaite pour tous sortir nos plus beaux "sacs DA WINX" !