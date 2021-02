Destin, la saga Winx saison 2 : Flora, des ailes... ce que les acteurs veulent dans la suite (Itw)

Eliot Salt (Terra) espère l'arrivée de Flora dans la saison 2 de Destin : La Saga Winx

En promo pour Destin : La Saga Winx sur Netflix, PRBK a pu interviewer le casting principal de la série. L'occasion de demander à Abigail Cowen (Bloom), Danny Griffin (Sky), Hannah van der Westhuysen (Stella), Elisha Applebaum (Musa), Eliot Salt (Terra) et Precious Mustapha (Aisha) ce qu'ils voudraient voir dans une possible saison 2. Pour rappel, Netflix n'a pas encore confirmé de saison 2 pour le remake en live-action de Winx Club, mais les nombreux fans du monde entier espèrent que Destin : La Saga Winx sera renouvelée.

Dans notre interview Off Screen, l'interprète de Terra nous a ainsi révélé vouloir l'arrivée de Flora dans la saison 2, tout comme les fans qui étaient déçus de l'absence de Flora, de Tecna et des Trix. "Tout d'abord, j'aimerais voir Flora, la cousine de Terra, parce que c'est super important. Et c'est ce que tout le monde veut voir pour de bonnes raisons" a ainsi avoué Eliot Salt, "Je n'ai pas le contrôle sur ça mais c'est ce que je voudrais". Mais l'actrice espère aussi que son personnage pourra vivre une histoire d'amour réciproque qui se termine en happy end : "J'aimerais aussi que Terra ait une histoire d'amour qui se finisse bien pour elle parce qu'elle le mérite".

Des nouveaux pouvoirs pour les Winx, des batailles pour reprendre Alféa... Voilà ce que les actrices aimeraient

Les autres acteurs au casting de Destin : La Saga Winx voudraient aussi que les fées Winx aient plus de pouvoirs, que toutes aient des ailes comme Bloom et qu'elles reprennent ensemble l'école d'Alféa des mains de Rosalind. Abigail Cowen a ainsi d'abord confié : "J'aimerais voir Bloom plus puissante encore qu'elle ne l'était dans la saison 1. Et j'adorerais voir leur travail ensemble, entre filles. Je pense que ce serait vraiment cool de voir comment elles combinent leurs pouvoirs toutes ensemble".

"J'aimerais voir toutes les filles avec des nouveaux pouvoirs" a ajouté Elisha Applebaum, ce qui signifie aussi des ailes pour toutes les Winx. Hannah van der Westhuysen espère de son côté que "les filles qui reprennent l'école" magique et veut voir "des batailles épiques, ce serait super".

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.