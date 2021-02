Destin, la saga Winx saison 2 : Bloom et Beatrix soeurs ? La théorie des internautes

L'autre théorie sur la mère biologique de Bloom

Certains fans ont aussi partagé sur Twitter leur envie de voir Beatrix et Bloom devenir soeurs dans la saison 2 de Destin, la saga Winx, s'il y en a une : "Mais non, ne me dites pas que Beatrix et Bloom sont jumelles", "je crois que Beatrix et Bloom sont soeurs", "on dirait un peu des soeurs avec l'histoire de leur village", peut-on lire. Cette théorie n'est pas impossible puisque dans la saison 1, la sorcière voue une obsession au personnage d'Abigail Cowen. En attendant d'en savoir plus, une autre hypothèse circule sur les réseaux : Farah Dowling (Eve Best) serait en fait la mère biologique de Bloom.