Destin, la saga Winx : 7 choses qui n'ont pas de sens dans la saison 1

7. L'inattention de Mme Dowling

Après avoir découvert le corps de son assistant, Mme Dowling comprend que la porte secrète de son bureau ne l'est plus et pourtant, au lieu de paniquer et de s'occuper de la protection de l'entrée de l'endroit où est caché Rosalind, elle ne fait rien. Elle laisse la pièce telle quelle, surprenant pour une directrice d'école de magie. Mme Dowling a pourtant les pouvoirs pour remédier à ce problème... Cette erreur d'inattention a au moins le mérite d'avoir permis d'arrêter Beatrix.