Destin : La Saga Winx accusée de whitewashing : Elisha Applebaum (Musa) réagit

Elisha Applebaum (Musa) répond aux accusations de whitewashing pour Destin : La Saga Winx

La saison 1 de Destin : La Saga Winx (Fate : The Winx Saga en VO) sur Netflix est dans le top 10 de la plateforme de streaming depuis sa sortie. Et malgré les différences entre la série animée et la série en live-action, le remake de Winx Club plaît beaucoup aux fans. Seuls problèmes selon eux : les absences de Tecna, Flora et les Trix, et le whitewashing. Car si Abigail Cowen qui joue Bloom est bien rousse et que Hannah van der Westhuysen qui incarne Stella est bien blonde, en revanche les autres actrices ressemblent moins à leurs personnages. Et pour cause, Eliot Salt alias Terra, la cousine de Flora, est blanche alors que Flora est latino.

Et Elisha Applebaum qui interprète Musa a été "blanchie" comme l'ont souligné de nombreux internautes, Musa étant asiatique dans la série d'animation. "C'est vraiment triste de voir que les fans ont été contrariés par le casting" a répondu l'actrice à Digital Spy, "Je n'ai pas participé au casting mais j'espère que ce qu'ils ont vu et la façon dont j'ai représenté Musa était à leur goût". Mais Elisha Applebaum reste positive : "Je n'ai reçu que de bonnes critiques de leur part, donc ils ont été ouverts d'esprit par rapport à ce que j'ai créé, et j'espère que cela continuera à être ainsi".

Au niveau diversité, "ce n'est évidemment pas suffisant et il y a encore du travail à faire"

A propos de ce whitewashing, Precious Mustapha qui joue Aisha a elle aussi tenu à s'exprimer. L'actrice a rappelé qu'elle fait partie du casting de Destin : La Saga Winx et que la série montre donc de la diversité. Mais c'est vrai que la saison 2 pourrait être encore plus diversifiée a-t-elle précisé au même média : "C'est vraiment bien d'être dans une série où il y a beaucoup de diversité. Il pourrait y en avoir plus et j'espère que si nous avons une saison 2, il y en aura beaucoup". "L'industrie arrive à un point où nous commençons à voir plus de diversité à l'écran, mais ce n'est évidemment pas suffisant et il y a encore du travail à faire" a-t-elle ajouté.

"J'ai toujours été quelqu'un qui cherchait des gens qui me ressemblent à l'écran" a détaillé Precious Mustapha, donc "c'est bien parce que je sais que mon jeune moi serait très heureux et que je me sentirais vu si je voyais quelqu'un qui me ressemble à l'écran" comme son personnage d'Aisha dans Destin : La Saga Winx. Et de plus en plus de films et de séries essayent de se diversifier, y compris les films de Noël. Une avancée qui doit continuer dans ce sens : "Je pense donc qu'il est incroyablement important que ces conversations aient lieu et qu'il faut les poursuivre".