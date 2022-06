Netflix renouvelle sa meilleure série de zombies pour une saison 2

Les séries coréennes et Netflix, c'est une grande histoire d'amour. Depuis le succès fou de Squid Game qui reste la série en langue non anglaise la plus vue de l'Histoire de la plateforme et aura bien une saison 2, Netflix enchaîne les programmes coréens : après Hellbound, c'est All of Us Are Dead qui a captivé les téléspectateurs. La série a cumulé 560 millions d'heures de visionnage en 28 jours et reste la 4ème série la plus populaire en langue étrangère. Depuis, le mystère planait sur une possible suite. Mais ça, c'était avant !

All of Us Are Dead aura une saison 2... avec un retour d'entre les morts ?

Cette semaine a lieu la Geeked Week durant laquelle Netflix va enchaîner les annonces. Et pour le premier jour, la plateforme nous fait déjà des cadeaux : elle a dévoilé les premières images de l'arrivée de Flora dans la saison 2 de Destin : la saga Winx, publié les premières photos de la saison 2 d'Alice in Borderland... et annoncé une saison 2 pour All Of Us Are Dead ! C'est donc enfin officiel : la série de zombies aura une suite et on ne peut que valider !

C'est dans une vidéo à voir dans notre diaporama que les acteurs ont annoncé la suite de la série. Et surprise (attention spoiler si vous n'avez pas vu toute la saison 1), on y retrouve Yoon Chan-young alias Cheong-san qui semblait mourir à la fin de la saison 1. Sera-t-il en fait toujours vivant ? Dans les images, on peut aussi retrouver Park Ji-hun (On-jo), Cho Yi-hyun (Nam-ra) et Lomon (Su-yeok).

Une suite moins axée sur les humains ?

Avec sa saison 1 prenante, All of Us Are Dead racontait comment la vie de lycéens était bouleversée après qu'un virus zombie débarque sur le campus. Mais la série s'intéressait aussi à d'autres personnages liés à cette épidémie. Suite au succès de la saison 1, le créateur de All of Us Are Dead, Lee Jae-kyoo, avait teasé la suite. "Si la première saison peut être considérée comme ayant présenté la survie de l'humanité, la prochaine saison pourra parler de la survie des zombies" avait-il confié, laissant penser qu'une saison 2 pourrait se focaliser plus sur les zombies et moins sur les personnages humains.