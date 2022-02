All of Us Are Dead saison 2 : le réalisateur tease la possible suite de la série Netflix

All of Us Are Dead : une saison 2 pour la série Netflix ? Le réalisateur l'espère

Après les succès des séries sud-coréennes comme Squid Game, Sweet Home, Hellbound et The Silent Sea, c'est au tour de All of Us Are Dead de cartonner sur Netflix. La série sur les zombies, en mode The Walking Dead mais avec des lycéens en Corée du sud, est numéro 1 du top 10 Netflix. Il s'agit d'une adaptation d'un webtoon écrit par Joo Dong-geun. Et alors qu'une actrice de Squid Game est méconnaissable dans All of Us Are Dead, de nombreux fans espèrent une saison 2 après les 12 épisodes de la saison 1.

Mais les abonnés Netflix ne sont pas les seuls à demander une suite pour All of Us Are Dead. Lee Jae-kyoo, le réalisateur de la série qui a défendu la violence des épisodes, voudrait aussi tourner une saison 2. "J'espère présenter aux téléspectateurs une autre saison" a-t-il confié, comme rapporté par The Korea Herald. D'ailleurs, "beaucoup de paramètres, de décors et de scènes ont été intentionnellement réalisés pour étendre l'histoire dans une saison supplémentaire" a-t-il ajouté. Dès le début, il a donc laissé des indices pour une possible saison 2.

Lee Jae-kyoo tease la possible saison 2 de All of Us Are Dead

Lee Jae-kyoo a même déjà plein d'idées pour une éventuelle nouvelle saison. Dans cette saison 2 de All of Us Are Dead qu'il voudrait réaliser, Lee Jae-kyoo veut mettre "l'introduction des nouvelles races de zombies, immunisés et immortels". Il a précisé : "Si la première saison peut être considérée comme ayant présenté la survie de l'humanité, la prochaine saison pourra parler de la survie des zombies".