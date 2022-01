All of Us Are Dead : méconnaissable, une star de Squid Game au casting avec un rôle détestable

La découverte de Squid Game en 2021 vous a donné envie de regarder davantage de fictions coréennes ? Ca tombe bien, c'est ce vendredi 28 janvier 2022 que Netflix vient de mettre en ligne All of Us Are Dead, sa nouvelle série asiatique. Au programme ici ? Un changement d'ambiance radical.

L'action se déroule cette fois-ci dans un lycée où, à la suite d'une expérience qui a mal tourné, un virus commence petit à petit à décimer les élèves et à les transformer en zombies. Alors que l'épidémie prend de l'ampleur et que ces créatures se révèlent plus flippantes et dangereuses que celles de The Walking Dead, un groupe d'étudiants s'unit alors dans l'établissement avec l'espoir de survivre.

Une star de Squid Game méconnaissable dans un rôle différent

Un concept particulièrement éloigné de Squid Game donc, même si les deux séries partagent un point commun : Lee Yoo Mi. En effet, alors que l'actrice s'était fait connaître du grand public en 2021 grâce à son rôle de Ji Yeong (N°240) - cette héroïne qui se sacrifiait lors du jeu de billes afin de permettre à Kang Sae-byeok (n° 067) de poursuivre le défi, la voilà de retour au casting de All of Us Are Dead.

Et comme l'a dévoilé l'actrice, ce nouveau rôle représente une évolution totale. Alors qu'il est déjà difficile de la reconnaître physiquement avec des cheveux plus longs et un visage plus grave, moins enfantin, Lee Yoo Mi a également confessé lors d'une conférence de presse que son personnage ne fera pas l'unanimité. Au contraire, après avoir ému les spectateurs avec sa générosité dans Squid Game, elle va cette fois-ci les énerver en incarnant une méchante.

"J'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir mon personnage, Na Yeon, et je sais que beaucoup d'entre vous pourraient la détester ou même me détester pour ce personnage", a-t-elle déclaré, sous-entendant ainsi de terribles actions à venir de la part de son héroïne. "J'ai fait de mon mieux pour la rendre la plus désagréable possible, a-t-elle ensuite ajouté. Elle stimule tous les problèmes et les conflits qui se déroulent dans la série". De quoi forcément nous intriguer et nous promettre de belles choses.

