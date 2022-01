Squid Game saison 2 : sans surprise, Netflix confirme officiellement la suite et même "un univers"

Disponible depuis septembre 2021 sur Netflix, Squid Game a été la grosse surprise de l'année 2021. La série coréenne a pulvérisé le record de La Chronique des Bridgerton, devenant la série la plus vue en un mois avec 111 millions de visionnages. Évidemment, on se doutait qu'une suite était dans les cartons mais le créateur, Hwang Dong-hyuk, avait d'abord semé le doute. S'il avait confirmé une saison 2 en novembre dernier, la plateforme l'avait calmé direct. Fin décembre, il dévoilait que Netflix l'avait approché pour des saisons 2 et 3 de la série. Depuis ? C'était le flou.

La saison 2 de Squid Game va bien voir le jour

Mais que les plus grands fans de Squid Game se rassurent : la série aura bien une suite ! C'est Ted Sarandos, co-directeur général de Netflix, qui a confirmé l'information auprès de plusieurs médias, rapporte Variety. Interrogé sur le futur de la série coréenne et son retour pour une saison 2, il a assuré que la série reviendrait "absolument" pour une suite. "L'univers de Squid Game est lancé" a-t-il déclaré à la presse. Une petite phrase qui peut aussi laisser entendre que la plateforme verrait peut-être même plus grand pour la série.

Bientôt des spin-offs ?

En évoquant un "univers", elle laisse forcément penser à d'autres séries reliées. Des spin-offs sont-ils au programme ? Pour l'instant, Netflix n'a pas confirmé plancher sur des séries dérivées de cet univers. Mais la plateforme a déjà développé certaines de ses franchises populaires. Ce sera prochainement le cas de La Casa de Papel qui aura un remake coréen mais aussi un spin-off centré sur Berlin. L'autre gros succès de Netflix, La Chronique des Bridgerton, aura bientôt une saison 2 et est déjà renouvelée jusqu'à la saison 4 et on pourra aussi découvrir un spin-off centré sur la reine Charlotte. La plateforme a également commandé un spin-off pour sa série animée Big Mouth. Une possible série dérivée de Squid Game n'est donc pas à exclure.