La Casa de Papel : Pedro Alonso dévoile son rêve fou pour le spin-off sur Berlin

Même s'il est mort à la fin de la saison 2 de La Casa de Papel, Berlin continue à vivre. Le personnage a fait son retour dans des flashbacks dans les saisons 3 à 5 de la série espagnole et, puisque c'était l'un des favoris des fans, il aura même droit à sa propre série. Un projet encore très secret puisque le créateur, Alex Pina, n'a pas encore dévoilé d'infos sur ce qui nous attend. Pedro Alonso l'assure, lui non plus ne sait pas ce qu'il va se passer dans cette série même s'il a ses idées.

Pedro Alonso voudrait un Berlin en vie

Et surprise, l'interprète de Berlin a une idée folle : que son personnage soit en vie. De passage en France il y a quelques jours pour une convention, l'acteur a été interrogé par la chaîne YouTube Fr Conventions qui lui a demandé des infos sur le spin-off, prévu pour 2023. "Si j'ai appris une chose ces dernières années c'est qu'avec Alex Pina, on ne peut rien anticiper, tout peut changer." a assuré l'espagnol.

Mais l'acteur a aussi dévoilé que, s'il était scénariste, il voudrait voir ce qu'il se passe après le final de la série. "Si j'étais lui, j'aimerais aller dans le futur pour voir ce que Berlin pense après ce qu'il s'est passé. S'il était vivant, on pourrait voir son point de vue." a confié l'acteur. On vous rassure, Pedro Alonso est conscient que ça n'est pas possible. "On sait qu'il est mort et je pense qu'ils vont écrire dans le passé mais je ne sais pas du tout. Je suis ouvert à recevoir ces informations et les scripts." déclare l'espagnol.

Des acteurs de La Casa de Papel dans le spin-off ?

Autre mystère pour le moment : certains personnages de La Casa de Papel vont-ils revenir dans cette série dérivée ? Une fois encore, c'est le gros point d'interrogation. Evoquant les acteurs de la série, Pedro Alonso a confié : "J'espère pouvoir continuer à vivre ça avec eux et j'espère que ce sera possible mais je ne sais pas. Je ne sais pas si certains vont revenir, s'il n'y en aura qu'un, je ne sais pas." S'il pouvait choisir, l'acteur avoue vouloir retravailler avec Rodrigo de la Serna alias Palerme qui est devenu un ami ou même avec Alba Flores (Nairobi). Pour plus d'infos sur le spin-off de La Casa de Papel, il faudra encore patienter.