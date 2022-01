La Casa de Papel version coréenne : Netflix dévoile la première bande-annonce

Netflix dévoile les premières images du remake sud-coréen de La Casa de Papel

En décembre 2021, les abonnés Netflix ont pu mater la saison 5 partie 2 de La Casa de Papel. Et bientôt, ils pourront découvrir le remake sud-coréen de la série espagnole. Eh oui, après le succès mondial de La Casa de Papel, les braqueurs quittent l'Espagne pour la Corée du Sud. Ce sera la même histoire et les mêmes personnages, mais avec un autre casting et certainement des différences, vu que c'est une adaptation.

Et Netflix a dévoilé les premières images de La Casa de Papel : Corée (son titre offiiciel) sur ses réseaux. Dans la bande-annonce vidéo, ou plutôt le teaser, la nouvelle version du Professeur se montre avec des lunettes (mais sans barbe) et hésite entre les masques Salvador Dali et les traditionnels coréens. Puis on découvre Woo Jin, la Raquel sud-coréenne.