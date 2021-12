La Casa de Papel : Berlin et Alicia en couple ? Pedro Alonso valide l'idée

Pedro Alonso (Berlin) réagit à la théorie sur Alicia et Tatiana qui serait la même personne

Depuis le 3 décembre 2021, La Casa de Papel, saison 5 partie 2, est dispo sur Netflix. Et PRBK a pu interviewer plusieurs acteurs du casting à l'occasion de la sortie des derniers épisode de la série espagnole (il n'y aura pas de saison 6). Parmi eux, Pedro Alonso qui incarne Berlin. Il est revenu sur une théorie à propos d'Alicia justement, et de Tatiana. Beaucoup de fans de La Casa de Papel croient qu'Alicia et Tatiana (la femme de Berlin) sont la même personne. Uniquement parce que les deux sont rousses !

Pourtant, ce sont bien deux actrices différentes, Najwa Nimri (qui anime la nouvelle télé-réalité Insiders sur Netflix) et Diana Gómez (star de la série Valeria sur Netflix), qui jouent respectivement Alicia et Tatiana. L'interprète de Berlin a confirmé que cette théorie ne tient pas debout : "Next ! Et moi je suis Dark Vador, oui je suis Dark Vador. Je suis ton père". Cette réaction n'est pas étonnante puisque cette théorie a été définitivement démentir dans la dernière partie de la série.

La Casa de Papel, saison 5 partie 2 : Pedro Alonso imagine Berlin et Alicia en couple

Le comédien qui joue Berlin nous a avoué imaginer son personnage (qui est mort et non vivant comme le croyaient encore de nombreux fans) en couple avec... Alicia Sierra. Oui, il verrait bien le braqueur en couple avec l'inspectrice de police enceinte ! De nombreux fans avaient d'ailleurs déjà cette théorie, puisqu'ils pensaient qu'Alicia était Tatiana.

C'est lorsqu'on lui a demandé si "Alicia est pire méchante que toi", qu'il nous a répondu : "Quand nous nous retrouverons on fera boum ! On va exploser d'amour l'un pour l'autre !". Une théorie qui est bien sûr à prendre avec humour !

