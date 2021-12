La Casa de Papel saison 5 partie 2 : Berlin vivant ? Pedro Alonso répond à la théorie

Pedro Alonso sur la théorie de Berlin qui serait toujours vivant : "Il va falloir que je revienne d'entre les morts"

Depuis ce vendredi 3 décembre 2021, la saison 5 partie 2 de La Casa de Papel est dispo sur Netflix. A l'occasion de la sortie des derniers épisodes de la série espagnole, PRBK a pu interviewer plusieurs acteurs du casting. Et il y avait notamment Pedro Alonso, qui interprète Berlin dans La Casa de Papel. Les internautes ont plusieurs idées sur le volume 2 de la saison 5 de la série.

Et alors que des fans ont des théories sur Rafael le fils de Berlin, ils ont aussi une théorie qui continue depuis plusieurs saisons à propos de Berlin : le braqueur serait toujours vivant. Et l'acteur Pedro Alonso, qui joue le personnage de Berlin dans La Casa de Papel, a réagi à cette théorie auprès de PRBK : "Après 3 ans, je suis extrêmement déconcerté que des gens continuent à parler de cette théorie et à envisager qu'il soit encore vivant" "Je pense qu'il va falloir que je revienne d'entre les morts, mais attention à ce que les gens vont demander !".

L'acteur de La Casa de Papel s'est aussi confié sur la mort de Tokyo

Pedro Alonso est aussi revenu sur une autre mort choc de La Casa de Papel : celle de Tokyo (incarnée par l'actrice Ursula Corbero). "Dans cette série comme dans la fiction contemporaine, on ne peut pas prédire que le personnage principal peut mourir" a-t-il déclaré, "comme moi parce que finalement ça fait longtemps que je suis mort". Une façon de réaffirmer que Berlin est bien mort. Mais que les fans se rassurent, le spin-off sur Berlin a été confirmé, vous reverrez donc le braqueur.

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.