La Casa de Papel saison 5, partie 2 : cette théorie sur Rafael, le fils de Berlin, agite les fans

Clap de fin pour La Casa De Papel. Le 3 décembre prochain sortira sur Netflix l'ultime partie du plus grand braquage de l'histoire. Les fans de la série n'en peuvent plus d'attendre malgré la sortie du teaser et de la bande annonce de la partie 2 de la saison 5. Les fans craignent de perdre une fois de plus des personnages emblématiques. En effet, après le sacrifice de Tokyo (Úrsula Corberó ), qui est morte pour sauver ses amis, de nombreux indices repérés par des fans dans le teaser les laissent penser que Lisbonne (Itziar Ituño) va, à son tour, perdre la vie.

Rafael va-t-il prendre la place du Professeur ?

Comme on a pu le voir dans le dernier épisode de la partie 1, le Professeur (Alvaro Morte) est abattu par la mort de Tokyo. On apprend dans le teaser de la partie 2, qu'il va alors rejoindre les braqueurs dans la Banque d'Espagne pour leur apporter de l'aide. Un acte qui fait douter les fans de la série. Comment les braqueurs vont-ils boucler le braquage s'il n'y a personne à l'extérieur pour communiquer avec eux ?

Une théorie a alors fait son apparition sur les réseaux sociaux : Rafael, que l'on découvre dans la première partie et qui participe au premier casse organisé par son père Berlin, pourrait remplacer le rôle du Professeur. Grâce à son passé et son expérience, il est le personnage idéal pour succéder au Professeur et aider les braqueurs restants à sortir sains et saufs de la Banque d'Espagne.

La théorie semble tenir la route quand on sait que les scénaristes voulaient garder le mystère autour du personnage de Rafael. Mieux encore, son rapprochement avec le personnage de Tatiana dans la partie 1 confirme qu'il pourrait avoir un rôle déterminant dans la partie 2.

Alicia va-t-elle trahir Le Professeur ?

Une autre théorie agite les internautes. Alicia serait prête à trahir le Professeur. Dans une scène de l'épisode 5, à environ 33mn, l'ex-policière trahie par Tamayo se rend aux toilettes et on peut la voir cacher une paire de petits ciseaux dans sa manche. Une scène qui laisse clairement penser qu'Alicia a toujours une petite idée derrière la tête et que le Professeur est loin d'être en sécurité.

Une chose est sûre, cette dernière partie sera pleine de rebondissements et explosive !