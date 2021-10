La Casa de Papel saison 5, partie 2 : le Professeur en PLS et de l'action dans un teaser

La fin arrive pour les braqueurs de La Casa de Papel et ça s'annonce déchirant. Dans le dernier épisode de la partie 1 de la saison 5, Tokyo (Ursula Corbero) est morte en se sacrifiant pour sauver ses amis. L'actrice a confirmé cette mort tragique et non, le personnage ne sera donc pas miraculeusement de retour. Une chose est sûre : ce sacrifice va toucher le groupe en plein coeur.

Le Professeur sous le choc après la mort de Tokyo

A commencer par le Professeur (Alvaro Morte). Absent des premières images de la partie 2 dévoilées lors de l'événement Tudum le 25 septembre dernier, le leader des braqueurs est la voix-off du nouveau teaser mis en ligne par Netflix et à voir sans attendre dans notre diaporama.

Et ce n'est pas la grande forme puisqu'il semble un peu traumatisé par la mort de Tokyo, décédée par sa faute. On peut l'entendre jurer que personne d'autre ne va mourir par sa faute... mais on y croit moyen. La suite du court teaser de 30 secondes montre quelques images des braqueurs en pleine action. Les explosions sont au rendez-vous avec même le retour de certains membres du commando. Ils sont vraiment increvables...

La partie 2 de la saison 5 de La Casa de Papel arrive le 3 décembre prochain sur Netflix.