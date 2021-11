La Casa de Papel saison 5, partie 2 : la nouvelle bande-annonce explosive qui contient des spoilers

Si Elite aura bien droit à une saison 6, en plus de la saison 5 qui n'est pas encore sortie, La Casa de Papel va s'arrêter. La fin de la série est officielle depuis un moment mais on a déjà du mal à s'en remettre. Et on a pas tout vu ! Après la mort de Tokyo (Úrsula Corberó), la suite de la série nous réserve encore des larmes. La preuve !

Une bande-annonce qui tease quelques scènes clés

Après une première scène montrant les braqueurs énervés les uns contre les autres puis une bande-annonce qui teasait pas mal de larmes, ce nouveau trailer de la partie 2 de la saison 5 de La Casa de Papel fait monter la tension d'un cran. Oui, l'attente sera longue... Les 5 derniers épisodes devraient être plus dangereux que jamais, que ce soit pour le cerveau de la bande ou bien pour les braqueurs.

La vidéo, à voir en VOST FR dans notre diaporama, semble d'ailleurs spoiler quelques moments clés comme par exemple : une course poursuite, possiblement entre le Professeur (Alvaro Morte) et Alicia (Najwa Nimri) ; l'arrivée du Professeur sur les lieux du braquage (what ??) ou encore un Denver (Jaime Lorente) capturé par la police. Evidemment, il ne s'agit que de suppositions pour le moment.

On peut aussi entendre la voix-off de Tokyo dans cette nouvelle bande-annonce. Úrsula Corberó sera-t-elle de retour par la voix - et peut-être en flashbacks - pour la fin de la série ? Il faudra encore attendre un peu pour la savoir !

Les cinq derniers épisodes de La Casa de Papel seront disponibles le 3 décembre sur Netflix.