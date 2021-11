QUIZ La Casa de Papel saison 5 : es-tu prêt(e) pour la partie 2 ? 8 questions pour le prouver

La fin approche. Ce vendredi 3 décembre, Netflix met en ligne les 5 derniers épisodes de La Casa de Papel. Eh oui, si Elite est déjà renouvelée jusqu'à la saison 6, l'autre série espagnole phare de la plateforme prend fin et ça s'annonce sanglant et émouvant si on en croit la bande-annonce à voir (et revoir) dans notre diaporama. Que va-t-il se passer après la mort de Tokyo ? Alicia va-t-elle trahir le Professeur ? Qui s'en sortira vivant et y-aura-t-il des morts ?

Avant d'avoir les réponses à ces questions, PRBK t'a préparé un quiz 100% Casa de Papel ! Après notre test spécial géographie ou encore notre test sur ton niveau d'espagnol, réponds à ces 8 questions pour savoir si tu es vraiment prêt(e) à découvrir la suite de la série.