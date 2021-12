La Casa de Papel : pas de saison 6, le créateur explique pourquoi la série s'arrête

Une page se tourne... Depuis ce vendredi 3 décembre 2021, les cinq derniers épisodes de La Casa de Papel sont disponibles sur Netflix. L'occasion de découvrir comment se termine la série et on sait déjà que la fin n'a pas plu à tout le monde côté casting. Annoncée en 2020, la fin de La Casa de Papel a soulagé certains et brisé le coeur d'autres. Il faut dire que le show espagnol lancé en 2017 sur la plateforme continuait à cartonner. Mais alors, pourquoi cette décision ?

"Deux braquages, c'est suffisant"

Dans une interview donnée à Vertele il y a plusieurs mois, Alex Pina est revenu sur sa décision de mettre fin aux aventures des braqueurs de La Casa de Papel. Le créateur et producteur de la série a tout simplement confié que l'histoire avait été assez étirée. "Si on y réfléchit bien, dédier 2000 minutes de fictions à deux braquages, c'est suffisant. C'est presque 20 films, je pense que nous avons évoqué suffisamment les personnalités et cette histoire" a-t-il assuré.

Pour lui, il était donc temps de terminer la série avant d'en faire trop. "C'est bien de clore cette étape de La Casa de Papel qui a été absolument splendide et surprenante et de la terminer avec une saison brutale" a ajouté le papa de Tokyo, Rio, Lisbonne et les autres.

Un spin-off et un remake à venir

Si La Casa de Papel prend fin, son univers va continuer à vivre : deux projets autour de la série sont en préparation. D'un côté, un spin-off centré sur Berlin (Pedro Alonso) annoncé pour 2023 et de l'autre le remake coréen de la série. Il sera d'ailleurs porté par Park Hae-soo vu dans Squid Game qui jouera Berlin. Après les succès de Squid Game et Hellbound sur la plateforme, cette nouvelle version devrait elle aussi attirer pas mal de spectateurs sur Netflix. Reste à savoir si d'autres projets de spin-off verront le jour : Úrsula Corberó a confié ne pas être contre une série dédiée à Tokyo.