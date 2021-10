Squid Game : un acteur de la série va jouer Berlin dans le remake de La Casa de Papel

Si tu n'as pas encore entendu parler de Squid Game, c'est peut-être que tu vis dans une grotte. Disponible sur Netflix, la série sud coréenne en 9 épisodes fait un énorme buzz et s'est retrouvée numéro 1 du top des programmes de la plateforme dans le monde entier. Un succès qui a permis aux acteurs (découvrez les interprètes des joueurs plus en détails) de se faire plus largement connaître : HoYeon Jung alias Sae-byeok / n°67 a gagné plus de 12 millions d'abonnés sur Instagram en quelques semaines. Les acteurs devraient recevoir de nombreuses propositions prochainement mais l'un d'eux a déjà un gros projet sur les rails.

Une star de Squid Game dans le remake de La Casa de Papel

En décembre 2020, Netflix confirmait le premier remake de La Casa de Papel qui sera coréen ! Le casting a été annoncé au printemps et parmi les acteurs de la série se cache l'une des stars de Squid Game ! Il s'agit de Park Hae-soo qui joue Sang-woo (le joueur 218) dans la série qui fait le buzz. L'acteur de 39 ans reprendra le rôle de Berlin, tenu par Pedro Alonso dans la version originale.