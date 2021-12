La Casa de Papel saison 5, partie 2 : Enrique Arce tacle la fin d'Arturo "je suis quelque peu déçu"

Enrique Arce (Arturo) avoue être "déçu" : "J'aurais aimé être un peu plus présent" dans La Casa de Papel saison 5

C'est officiel, c'est la fin de La Casa de Papel ! Après avoir suivi les aventure du Professeur, de Berlin, Tokyo, Nairobi, Denver, Rio ou encore Helsinki, les fans de La Casa de Papel peuvent mater la saison 5 partie 2 depuis ce vendredi 3 décembre 2021 sur Netflix. Et Enrique Arce qui incarne Arturo est dégoûté, car il n'est pas dans le volume 2 de la saison 5, ultime saison de la série espagnole. Il a confié sa déception à Télé Loisirs. Et ne vous inquiétez pas, on ne vous dit pas pourquoi son personnage est absent de la suite, on ne vous spoile pas et on ne vous dit pas s'il est mort ou vivant.

"J'avoue que j'aurais aimé être un petit peu plus présent mais pas par vanité, parce que je voulais à tout prix que l'on voie mon personnage à la fin mais surtout, parce que ça m'a privé de la fête finale" a ainsi révélé Enrique Arce qui était aussi déçu d'une scène de son perso. "On se sent privé de cette émotion et ce partage entre les acteurs qu'il y a eu entre les acteurs après les dernières scènes" a ajouté l'interprète d'Arturo, qui aurait aimé être présent dans les derniers épisodes, "Ce sont des moments très beaux qu'on verra dans le documentaire et que j'ai manqués bien malgré moi, en croyant que j'allais y participer, donc je suis quelque peu déçu".

"Quand j'ai tourné ma dernière scène, je ne savais pas que c'était mon dernier jour"

Et l'acteur de La Casa de Papel a aussi avoué qu'il ne savait pas que c'était son dernier jour de tournage : "Quand j'ai tourné ma dernière scène, je ne savais pas que c'était mon dernier jour de tournage et mes dernières répliques. Cela change un peu les choses". Car au départ, Arturo était prévu dans l'épisode 10 de la partie 2 de la saison 5. "Dans le dixième épisode, Arturo devait avoir un rôle très important mais finalement, les scénaristes ont écrit énormément et ont enlevé des choses. Cette partie où j'étais très présent a disparu" a expliqué le comédien, "C'est pourquoi je n'ai pas pu participer à cette merveilleuse journée et au pot de départ de mes collègues".

"Je n'apparais pas dans la dernière partie donc je n'ai pas voulu la voir"

Comme il est absent des derniers épisodes (les fans ont plusieurs théories sur la fin), il a refusé de voir la fin en avance : "Je n'apparais pas dans la dernière partie donc je n'ai pas voulu la voir. Je regarderai ces ultimes épisodes en tant que simple spectateur. Donc je ne sais pas ce qu'il se passe dans cette dernière partie".

Heureusement, Enrique Arce est content d'être allé jusqu'à la saison 5 de La Casa de Papel : "En fait, si c'était terminé comme à la fin de la saison 4, je n'aurais pas tellement aimé. Mais dans la saison 5, il y a une sorte de rédemption d'Arturo, donc, oui, j'ai bien aimé".