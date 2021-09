La Casa de Papel saison 5 : Ursula Corberó veut un spin-off pour Tokyo

On ne s'en remet pas... A la fin de la partie 1 de la saison 5 de La Casa de Papel, Tokyo (Ursula Corberó) mourrait, se sacrifiant pour sauver ses amis et tuer Gandia et les membres d'une unité d'intervention venue dans la Banque d'Espagne pour mettre fin au braquage. Un fin à laquelle personne ne s'attendait (sauf ceux qui se sont fait spoiler par Miguel Herrán sur les réseaux). On ne sait pour l'instant pas si le personnage sera de retour d'une manière ou d'une autre dans la partie 2 mais l'actrice a déjà une idée pour le retour de son perso : un possible spin-off.

Tokyo de retour... dans un spin-off ?

On le sait, les créateurs de La Casa de Papel réfléchiraient à créer des spin-off même si, pour le moment, aucun projet solide n'est en préparation. La fin de la série pourrait donc ne pas marquer la fin de l'univers de LCPD. Et Ursula Corberó a une idée : dans une interview pour Sensacine, l'actrice a évoqué une possible série dérivée centrée sur Tokyo et plus précisément sur l'histoire d'amour entre Tokyo et René (Miguel Angel Silvestre), explorée via des flashbacks dans la partie 1 de la saison 5 de La Casa de Papel. "J'y avais déjà pensé, vraiment. Je pense que ça pourrait se faire" a confié la star, révélée dans la série Physique ou chimie.

Selon Ursula Corberó, ces flashbacks sur Tokyo et son passé étaient "très intéressants" vu le sort réservé au personnage. "Il y a certaines personnes du public qui n'aiment pas ce personnage, ça me paraissait intéressant de lui donner l'opportunité de s'expliquer, de mieux comprendre le pourquoi de tout ça (...) Je pense que c'est une très belle histoire et les flashbacks ont donné beaucoup de fraîcheur à la série, je crois que c'était nécessaire puisque cette saison est très dark, plus dark que jamais" confie l'actrice. On signe où pour le retour de Tokyo dans un spin-off ?