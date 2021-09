La Casa de Papel saison 5 : Miguel Herrán (Rio) spoile la mort du personnage culte sur Instagram

Les scénaristes et le créateur Alex Pina ont brisé le coeur de millions de fans avec le dernier épisode la partie 1 de La Casa de Papel saison 5. Ils ont osé tuer Tokyo, l'un des personnages les plus emblématiques de la série et surtout la narratrice depuis le début, alors que Arturo, lui, a encore une chance de survivre. Certaines personnes ont encore du mal à l'accepter et préfèrent ne pas y croire. Malheureusement pour elles, il est difficile d'imaginer que Tokyo ait pu survivre à son sacrifice avec l'explosion de grenades. En tout cas, l'épisode 5 a fait couler beaucoup de larmes.

Miguel Herrán spoile la mort de Tokyo !

Certains fans n'ont pas eu l'occasion de découvrir en direct cette mort choc puisque de nombreux internautes l'ont spoilée sur Twitter. Même Miguel Herrán n'a pas pu attendre quelques jours, afin de s'assurer que tout le monde a vu la partie 1 de la saison 5 de La Casa de Papel, pour rendre hommage à sa partenaire Ursula Corbero sur Instagram. L'interprète de Rio a posté une photo souvenir d'eux deux sur le tournage avec un message touchant : "Ce fut un plaisir de partager ce voyage avec toi." Un message auquel l'actrice a répondu : "Merci de toujours tout me donner et de me donner plus. Tu seras toujours avec moi."