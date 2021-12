QUIZ La Casa de Papel : es-tu plus calé(e) que Darko Perić (Helsinki) sur la série ?

Ce vendredi 3 décembre 2021, la saison 5 partie 2 de La Casa de Papel arrive sur Netflix ! Il s'agit des derniers épisodes de la série espagnole, qui n'aura pas de saison 6. A cette occasion, PRBK a interviewé des acteurs du casting, dont Darko Peric (Helsinki). Dans cette interview exclusive, on lui a fait passer un quiz sur La Casa de Papel pour voir s'il se souvient de tout. A toi maintenant de faire ce quiz pour voir si tu es aussi fort(e) que lui !

QUIZ La Casa de Papel : es-tu plus calé(e) que Darko Peri (Helsinki) sur la série ? Qui est la narratrice ?

Comment s'appelle l'ex mari de Raquel ?

Quel est le vrai nom de Denver ?

Où se trouve la maison où le professeur entraîne les braqueurs ?

Quelle est la voiture du Professeur avant le braquage ?

En dehors du braquage, où Berlin a-t-il fait son plus gros coup ?

Que dessine Tokyo dans les toilettes quand elle raconte son enfance à Rio ? Quand a été diffusée la Casa de Papel pour la première fois ?

Dans quel épisode Nairobi meurt-elle ?

Quel braqueur Le Professeur recrute-t-il en premier ?

Non, sorry mais t'es pas aussi fort(e) que ça sur La Casa de Papel ! Darko Peric (Helsinki) est plus calé que toi. Tu connais bien La Casa de Papel, mais tu as oublié certains trucs, comme Darko Peric ! Bien joué, tu connais vraiment bien La Casa de Papel ! Tu as fait mieux encore que Darko Peric (Helsinki).