Squid Game : en plus de la saison 2, une saison 3 est déjà en négociations

Mise en ligne le 17 septembre dernier sur Netflix, la série coréenne Squid Game a été LE succès de l'année et a même explosé le record de visionnages précédemment détenu par La Chronique des Bridgerton (111 millions de visionnages en 27 jours vs 82 millions pour la série avec Regé-Jean Page). Avec tout ça, on se doute bien que la série aura une suite prochainement. Même s'il doutait de la commande d'une saison 2 au départ, le créateur Hwang Dong-hyeok vient de donner de nouvelles infos sur l'évolution des négociations avec une petite surprise à la clé.

Bientôt l'annonce des saisons 2 et 3 de Squid Game ?

Eh oui, Netflix ne voudrait pas seulement d'une saison 2 de Squid Game ! La plateforme serait aussi déjà en négociations avec l'équipe pour une saison 3. C'est en tout cas ce qu'a assuré le créateur dans une interview donnée à la chaîne coréenne KBS. Au détour d'une question sur la suite, Hwang Dong-hyeok a déclaré : "Je suis en négociations avec Netflix pour la saison 2 et la saison 3. Nous allons arriver à la conclusion très rapidement". Une déclaration qui laisse entendre qu'un accord serait donc imminent entre le boss de la série et la plateforme.

Pour l'instant, le créateur de Squid Game est resté plutôt discret sur ce qui nous attend dans la suite de la série. A la fin de la saison 1, le survivant Seong Gi-hun (le numéro 456 joué par Lee Jung-jae) apprenait la vérité sur l'origine des jeux et semblait prêt à se venger. Une scène finale qui avait d'ailleurs été expliquée par l'équipe de la série. Hwang Dong-hyeok avait aussi expliqué avoir peur de créer la suite et de décevoir les fans qui ont de très bonnes théories sur la possible saison 2. Début décembre, il avait aussi évoqué une intrigue plus sombre pour Gi-hun dans la suite. En attendant l'officialisation du renouvellement, vous pouvez aussi toujours retrouver nos théories sur la suite de Squid Game ou bien les 7 indices cachés dans la série que vous n'aviez peut-être pas remarqués.