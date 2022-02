All of Us Are Dead : trop "violente" et "sanglante" ? Le réalisateur répond aux critiques

All of Us Are Dead : la série de zombies ultra violente sur Netflix

Après la saison 1 de Squid Game, Hellbound (dont la fin a été expliquée), My Name ou encore Sweet Home, une autre nouvelle série sud-coréenne cartonne sur Netflix. Il s'agit de All of Us Are Dead, dont la saison 1 est numéro 1 du top Netflix. Une série créée par Chun Sung-il et réalisée par Lee Jae Gyu. Elle est adapté du webtoon Now at Our School, écrit et dessiné par Joo DongKeun.

L'histoire ressemble à celle de The Walking Dead mais en mode teen : un virus zombie décime tous les élèves d'un lycée. Un groupe de jeunes s'enferme alors dans l'école pour essayer de survivre. Et dans All of Us Are Dead, on retrouve l'actrice Lee Yoo Mi qui jouait dans Squid Game (elle tenait le rôle de Ji Yeong alias N°240).

Une série avec des zombies qui est ultra violente, avec des scènes sanglantes et glauques comme l'ont fait remarquer de nombreux twittos. Sur Twitter, la majorité des internautes ont en effet trouvé que All of Us Are Dead était peut-être même un peu trop violente pour eux...