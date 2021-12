Hellbound : la fin de la saison 1 expliquée par le créateur de la série

Attention, cet article contient des spoilers !

Hellbound : voilà comment se termine la saison 1

La saison 1 d'Hellbound était dans le top 10 Netflix dès sa sortie (et y est toujours). Et les fans de la nouvelle série sud-coréenne qui cartonne sur la plateforme de streaming espèrent une saison 2 pour Hellbound, surtout après le final avec un gros cliffhanger. Pour rappel, dans l'épisode 6 qui est le dernier de la saison 1, Bae Young-jae et sa femme, Song So-hyu, découvrent que leur nouveau-né a été condamné à l'enfer. Le père du bébé va alors trouver de l'aide auprès de l'avocate Min Hye-jin. Elle lui conseille de parler de la mort prévue de son enfant au monde entier, à la télé et/ou sur les réseaux, pour que les gens comprennent que la Nouvelle Vérité a tort sur l'origine des anges / démons. Même si la secte religieuse tente de l'empêcher de faire ça, il réussit à tout dévoiler.

Mais l'heure de la mort de son bébé arrive. Bae et Song se battent pour sauver leur enfant face aux démons. Et alors que les parents meurent, le bébé survit ! C'est la première fois que quelqu'un a réussi à survivre et il y a énormément de témoins. Une grosse révélation ! Car cela voudrait dire que les gens peuvent sauver celles et ceux qui sont destinés à mourir en se sacrifiant pour eux. L'avocate prend alors le nourrisson et s'échappe.

Puis on se retrouve au domicile de Park Jeong-ja, une femme dont la mort par les anges avait été la première à être diffusée à la télé. Sa maison a été transformée en musée religieux par la Nouvelle Vérité. Et là, nouveau rebondissement : le corps de la femme qui est censée être morte apparaît dans un flash de lumière dans une vitrine. Est-elle ressuscitée ? Les deux grosses surprises font se questionner sur l'origine des démons, la mort qui peut être évitée et sur la résurrection. Les gens peuvent-ils survivre aux anges ? Qui ordonne les condamnations à l'enfer ? Comment et pourquoi Park Jeong-ja a-t-elle été ressuscitée ? Mais aussi où Min et le bébé sont-ils allés ?

Yeon Sang-ho, le créateur d'Hellbound, s'explique sur la fin

Après le créateur de Squid Game qui expliquait la fin de sa série, c'est au tour de Yeon Sang-ho, le créateur d'Hellbound, de donner des explications sur la fin de sa série. D'abord, le showrunner a expliqué au Korea Times qu'il ne pouvait pas révéler les réponses aux questions sur l'origine des anges et qui condamnent les gens à la fin de la saison 1. Car selon lui, répondre à ces énigmes dans le final aurait desservi la série, elle ne correspondrait plus au genre de l'horreur cosmique. Frustrant mais logique.

Yeon Sang-ho a aussi souligné son but avec cette série et cette fin : "Le message le plus important que j'ai voulu délivrer à travers cette oeuvre est de poser des questions sur l'humanité et sur ce que cela signifie d'être un humain... Bien que la série se déroule en Corée, je pense que les questions qu'elle aborde sont très universelles, comme la vie et la mort, le péché et la punition, ce que cela signifie d'être humain et ainsi de suite. Nous nous posons tous ces questions en tant qu'êtres humains, quel que soit l'endroit où nous vivons, et je pense donc que cela a permis à la série de trouver un écho auprès des téléspectateurs du monde entier".

Cette fin ouverte, pleine de questions, permet donc de réfléchir en tant qu'humain et de se remettre en question comme les personnages sur ce qu'on pense de la vie et de la mort. Surtout, son discours laisse entendre que - contrairement à ses précédents propos, il n'est pas très ouvert à l'idée de renouveler la série pour saison 2, à l'inverse du papa de Squid Game.