Hellbound : une saison 2 pour la série sud-coréenne Netflix ? Le créateur répond

Hellbound saison 2 : va-t-il y avoir une suite sur Netflix ?

Si tu as suivi Squid Game sur Netflix (on a déjà des théories sur la saison 2), tu devrais kiffer Hellbound ! On suit des anges et démons qui sèment la terreur à Séoul en annonçant à des humains la date et l'heure de leur mort. Des morts violentes et sanglantes, qui seraient réservées à celles et ceux qui ont pêché. Le tout avec une secte religieuse sur toile de fond. Alors que la saison 1 d'Hellbound est numéro 1 du top 10 Netflix, les fans espèrent déjà une saison 2. Et le créateur Yeon Sang Ho, qui a aussi réalisé les films Dernier train pour Busan ou encore Peninsula, espère aussi une suite.

"Pour l'instant, rien n'a été confirmé et nous n'avons pas de plans pour une saison 2" a expliqué le showrunner d'Hellbound, la nouvelles série sud-coréenne qui cartonne sur Netflix, à un média sud-coréen. Mais "nous devrions en discuter plus tard".

S'il a des idées pour une une saison 2 mais qu'elle n'est pas commandée par Netflix, Yeon Sang Ho a précisé que "comme il s'agit d'un manga original, les droits de propriété intellectuelle (IP) appartiennent à moi et au scénariste Choi. Si Netflix ne fait pas la saison 2, il est possible qu'elle soit diffusée par d'autres plateformes". Mais le showrunner est content de sa collaboration avec la plateforme : "C'était mon premier travail avec Netflix et il a été couronné de succès, mais si je le refais avec Netflix, je n'adopterai pas une approche similaire". Il a même déjà commencé un autre travail avec Netflix, un film de science-fiction.

Le créateur tease une suite... en webtoon

Le réalisateur se verrait bien raconter la suite, mais pas forcément dans une saison 2. Il voudrait faire une suite sous forme de webtoon (comme l'oeuvre d'origine) : "Ce n'est pas qu'il y aura ou non une saison 2 de la série en live-action, mais l'auteur du webtoon original, Choi Gyu Seok, et moi-même avons parlé de poursuivre l'histoire de Hellbound sous la forme d'un webtoon". "Nous pourrions être en mesure de publier les bandes dessinées en ligne au cours du second semestre de l'année prochaine" a-t-il précisé.