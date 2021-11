Hellbound (Netflix) : faut-il regarder la nouvelle série sud-coréenne ?

Notre avis sur Hellbound

Hellbound suit le sort d'hommes et de femmes qui se font condamner, à première vue pour leur péchés. Comme l'annonce l'organisation religieuse La Nouvelle Vérité, les personnes coupables, que ce soit de meurtres, de viols, de braquages ou encore d'escroquerie, vont mourir rapidement. En effet, les personnes qui ont commis des péchés commencent de plus en plus à voir un ange, qui leur annonce le jour et l'heure de leur mort.

Une mort brutale et violente, qui arrive toujours au moment prédit en avance, quand quatre espèces de démons qui viendraient de l'enfer débarquent pour les battre, avant de les brûler vivants. Une sorte de damnation divine pour créer un nouveau monde sans péchés, une nouvelle vérité avec uniquement des hommes et des femmes pleins de vertueux et vertueuses.

Sauf que la police est forcée d'intervenir, ne croyant pas au début à cette histoire d'anges et de démons. Pour eux, ce sont des meurtres commis en plein jour, en plein Séoul. Une équipe de policiers est donc sur le coup et enquête pour essayer de trouver s'il y a supercherie, d'où viennent les tueurs / monstres... Et à cela s'ajoute La Pointe de Flèche, des croyants fanatiques qui punissent toutes les personnes ne croyant pas à La Nouvelle Vérité. Ils sont prêts à tout pour forcer tout le monde à croire à cette nouvelle doctrine religieuse. De quoi plonger le monde dans le chaos, et que l'enfer soit directement sur Terre...

Avec cette série, le créateur Sang-Ho Yeon à qui on doit Dernier train pour Busan a voulu montrer différentes croyances. Et qu'une société peut se diviser rapidement si ces convictions sont imposées à tous, comme dans une sorte de dictature. "Ces personnages sont les personnes que nous voyons dans la société. Ils ont des convictions et des émotions différentes. Les spectateurs peuvent entrer en résonance avec eux, selon la conviction à laquelle ils choisissent de croire. C'est amusant d'observer le choc de ces convictions, cela nous donne l'occasion de réfléchir à notre société... J'espère que Hellbound ne sera pas seulement consommé, mais qu'il donne aussi matière à réflexion" a-t-il déclaré comme rapporté par le Times of India.

"Ils auraient pu exister dans l'histoire il y a longtemps. Les anges que nous connaissons sont basés sur l'imagination de nos prédécesseurs et c'est à partir de là que j'ai eu l'idée des anges et des bourreaux. Pour les bourreaux, je voulais que les gens ressentent de la terreur et pensent à l'enfer lorsqu'ils les regardent" a-t-il précisé.