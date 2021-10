My Name : zoom sur les acteurs de la nouvelle série Netflix sud-coréenne qui buzze

Les séries asiatiques cartonnent de plus en plus sur Netflix, notamment avec la série japonaise Alice in Borderland. Et les séries sud-coréennes sont particulièrement appréciées, comme Sweet Home, Squid Game et plus récemment My Name qui est dans le top 10 Netflix. Le pitch de My Name ? Une femme devient une policière infiltrée dans un réseau criminel. Son but ? Trouver le meurtrier de son père et se venger. Une histoire de vengeance pleine de rebondissements. Mais qui sont les stars du casting ? Zoom sur les acteurs et les actrices de My Name !

Han So-hee (Yoon Ji-woo)

Han So-hee incarne Yoon Ji-woo, qui voit son père se faire tuer. Elle veut trouver le responsable du meurtre et se venger. Han So-hee est mannequin et actrice. Elle était dans le clip Tell Me What To Do du boys band SHINee's. Elle a tourné dans des film et séries comme Reunited Worlds, 100 Days My Prince, Nevertheless et Abyss.