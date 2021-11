Squid Game saison 2 : une suite décevante ? Le créateur a peur des théories des fans

Après le carton de la saison 1, Squid Game va-t-elle revenir sur Netflix avec une saison 2 ? A ce jour, la réponse est inconnue. Si Hwang Dong-hyeok (le créateur) assure avoir déjà des idées pour une suite, les dirigeants de la plateforme de streaming seraient toujours en discussions afin de prendre la meilleure décision possible.

Le créateur de Squid Game pas fan des théories

En revanche, ce que l'on sait déjà, c'est que ce suspense autour de l'avenir de Squid Game n'est pas facile à vivre pour Hwang Dong-hyeok. La raison ? Ce n'est pas un secret, depuis la mise en ligne du final de la saison 1, de nombreuses théories ont vu le jour sur Internet. Or, à en croire le showrunner, plus on laisse le temps à ces idées de se faire une place dans la tête des fans et plus grand est le risque de les décevoir.

Après avoir assuré à EW, "J'ai déjà la ligne directrice basique de la saison 2 dans ma tête", Hwang Dong-hyeok - qui a travaillé plus de 10 ans sur la saison 1, a ensuite admis qu'il ressentait une énorme pression sur les épaules, "Tout ce que j'espère, c'est que ça ne va pas seulement répondre aux attentes des fans, mais aller au-delà".

Malheureusement, il le sait, cette tâche s'annonce compliquée tant "leurs envies / attentes sont incroyablement élevées et extrêmement variées". Il l'a donc confessé, un brin fataliste, la déception sera forcément au rendez-vous pour une partie du public, "Je pense que ça va être très difficile d'offrir exactement ce que les fans veulent". Ca promet...

La famille de Seong Gi-Hun en danger ?

Vous l'avez donc compris, si vous ne souhaitez pas être déçu par la suite, il vous faut simplement arrêter d'y penser et juste attendre la mise en ligne de la possible saison 2. Vous pensez y arriver ? Alors ne lisez pas les prochaines lignes. Et pour cause, le temps que Hwang Dong-hyeok confie ses craintes en interview, une nouvelle théorie a émergé sur les réseaux sociaux. Et sans surprise, celle-ci concerne à nouveau Seong Gi-Hun (Lee Jung-jae), qui devrait être de retour à l'écran.

Au programme cette fois ? Alors que, durant le final, "numéro 456" refusait d'écouter la mystérieuse voix au téléphone et donc de prendre l'avion pour rejoindre sa famille, certains spectateurs sont aujourd'hui persuadés que les organisateurs du Squid Game, inquiets de voir leur petit jeu prendre fin, utiliseront sa famille pour le faire chanter.

De quelle façon ? Deux idées s'opposent à ce sujet. La première : afin de le décourager d'enquêter sur eux, les organisateurs pourraient simplement lui faire comprendre que sa fille et son ex-femme sont dans le viseur de leurs hommes. Autrement dit, s'il continue à fourrer son nez un peu partout, ils n'hésiteront pas à les éliminer. La seconde, plus sadique : ils pourraient kidnapper sa fille et/ou son ex-femme afin de les intégrer dans la nouvelle édition du jeu. Seong Gi-Hun serait alors confronté à une course contre-la-montre dont il n'aurait aucun contrôle afin de sauver ses proches, un peu à la façon de 24h chrono.

Pour l'heure, il ne s'agit que de simples hypothèses, mais elles n'en restent pas moins crédibles. On le sait, la saison 2 ne pourra pas reprendre le format de la saison 1 au risque d'être trop répétitive et inutile.