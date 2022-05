Squid Game saison 2 : le créateur tease la date de sortie, et c'est (vraiment) pas pour tout de suite

La saison 2 de Squid Game n'arrivera pas avant 2023 ou 2024

Après le succès de la saison 1 de Squid Game sur Netflix, la série sud-coréenne aura une saison 2. Ted Sarandos, le PDG de Netflix, avait expliqué dans le communiqué : "Absolument. L'univers de Squid Game ne fait que commencer". Et en plus de la saison 2 de Squid Game, il y aussi par exemple une version télé-réalité française en préparation.

La plateforme de streaming avait déjà évoqué la saison 2 de Squid Game et le créateur de la série aussi avait donné des pistes sur la suite. Sauf que le créateur Hwang Dong-hyuk a confié à Vanity Fair que la date de diffusion des épisodes de la saison 2 ne se fera pas tout de suite... Les nouveaux épisodes de Squid Game ne devraient pas arriver avant la fin de 2023, voire 2024. Ce qui veut dire qu'il va falloir attendre encore 1 ou 2 ans avant de voir la suite.

"Il y aura plus de jeux" dans la suite de la série sud-coréenne sur Netflix

Le média US a précisé que Hwang Dong-hyuk "n'a qu'environ 3 pages d'idées qu'il prévoit de transformer en scénario, donc il ne peut pas dire grand-chose sur la saison 2, si ce n'est qu'il y aura plus de jeux". On sait donc peu de choses sur la saison 2 de Squid Game, à part qu'elle serait donc loin d'être écrite, tournée et prête à être diffusée.

>> Grey's Anatomy, Squid Game... on traduit 18 titres de séries en français (attention les yeux) <<

"L'humanité va être mise à l'épreuve à travers ces jeux une fois de plus" a précisé le showrunner à propos des épisodes à venir. "Je veux poser la question suivante : 'Une vraie solidarité entre humains est-elle possible ?'". Ce qui promet donc encore des trahisons pour la survie...